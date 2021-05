Mandy Lange (33) ist unter der Haube. Die ehemalige Nanny der Familie Geiss hatte schon im Dezember 2019 bekanntgegeben, sich mit ihrem Partner, den sie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält, verlobt zu haben. Für den Antrag hatte ihr Schatz keine Kosten und Mühen gescheut. Er hatte eine Suite in einem Spa-Resort gebucht und die Räume mit unzähligen Rosenblättern dekoriert. Jetzt konnte das Paar sein Heiratsvorhaben endlich in die Tat umsetzen!

Auf Instagram schrieb Mandy: "Glück im Leben heißt, jemanden zu finden, der weiß, dass du nicht perfekt bist – dich aber so behandelt als wärst du es." Dazu postete sie ein Hochzeitsfoto mit ihrem Herzblatt und versah den Beitrag mit dem Hashtag #mrandmrs. Das Jawort gab die Blondine traditionell ganz in Weiß – in einem engen Kleid mit sexy Beinschlitz.

Die Liebesnachricht begeisterte auch einige Promis. Das Model Doreen Seidel (35) sowie die Schauspielerinnen Iris Aschenbrenner (40) und Pia Tillmann (33) gratulierten erfreut und auch die Reality-Ladys Natalia Osada (30) und Katja Kühne (36) ließen ihre Glückwünsche unter dem Post da.

Ex-TV-Star Mandy Lange

Mandy Lange mit ihrem Mann

Influencerin Natalia Osada

