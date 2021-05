Wie geht Johnny Ruffo (33) mit seiner Krankheit um? 2017 war dem ehemaligen X Factor-Kandidaten ein Tumor im Gehirn entfernt worden. Im November des vergangenen Jahres gab er bekannt, dass der Krebs drei Jahre, nachdem er ihn eigentlich besiegt hatte, wieder zurück ist. Im Dezember begann er dann seine zweite Chemotherapie. Nun teilte Johnny mit seinen Fans ein Update zu seinem Zustand.

Auf Instagram veröffentlichte der 32-Jährige ein Foto von sich während einer Behandlung im Krankenhaus. Er hat ein breites Lächeln im Gesicht und zeigt mit dem Daumen nach oben – Johnny versucht offenbar, trotz allem positiv zu bleiben. Das betonte er auch in der Bildunterschrift: "Ich war damit beschäftigt, den guten Kampf zu kämpfen. Eine weitere Runde geschafft. Die nächste kann kommen."

Johnnys Fans und Kollegen feiern seine Einstellung und ermutigen ihn in den Kommentaren, diese beizubehalten. Der Musiker Jason Owen schrieb beispielsweise: "Du bist eine absolute Legende, Kollege. Deine Stärke und Entschlossenheit wird [dem Krebs] in den Arsch treten." Johnnys "Home and Away"-Co-Star Georgie Parker kommentierte: "Los, Kamerad, du bist unglaublich, Johnny, viel Liebe."

Anzeige

Instagram / johnny_ruffo Johnny Ruffo, Sänger

Anzeige

Instagram / johnny_ruffo Johnny Ruffo im August 2020

Anzeige

Instagram / johnny_ruffo Johnny Ruffo, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de