Kate Merlan (34) ist die Altlasten endlich los! Mitte April hatte das Model seinen Fans eine ungewöhnliche Aktion präsentiert: Die Promis unter Palmen-Kandidatin bot eine Zeichnung zur Versteigerung an, die ihr Ex Benjamin Boyce (52) zu Papier gebracht hatte – und die das Paar beim Sex zeigt. Schlussendlich ging die Skizze für 1.320 Euro über den Tisch. Promiflash hat jetzt erfahren: Ein Kumpel von Kates neuem Lover Jakub Jarecki ist nun der stolze Besitzer des Kunstwerks!

Das verriet der Käufer der Zeichnung, Michael Lofy, im Promiflash-Interview. Er selbst ist der Personal Trainer von Fußballer Jakub – und hat die Skizze nicht nur für den guten Zweck, sondern vor allem für einen seiner anderen Schützlinge ersteigert: "Es gibt da noch einen anderen Fußballer, der sehr in Kate verliebt ist und der sich nichts mehr gewünscht hat, als mit ihr zusammenzukommen. Das Herz von Kate schlägt nun mal für Jakub", schilderte Micha. Deswegen habe er seinem Klienten als kleinen Trost das Bild geschenkt.

Doch stört es Kate gar nicht, dass ein anderer Mann nun ein so intimes Bild von ihr hat? "Da ich ein sehr öffentlicher und auch offener Mensch bin und die Leute mich draußen als unkompliziert kennen, habe ich damit kein Problem", bekannte sie. Der Erlös der Versteigerung ging bereits an den Verein Frauen helfen Frauen e. V., der damit in Köln Unterkünfte für Frauen in Not finanziert.

SAT.1 Kate Merlan, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Sonstige Kate Merlan und Michael Lofy

Instagram / katemerlan Kate Merlan mit ihrer Sex-Skizze

