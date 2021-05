In der Männer-Villa geht es ordentlich zur Sache! Die Temptation Island-Verführerinnen heizten den vergebenen Männern bislang ordentlich ein. Im stattlichen Domizil der Kandidaten kam es bereits zu wilden Eskalationen mit reichlich nackter Haut – bei den weiblichen Teilnehmerinnen Alicia, Sabine, Meike und Marlisa gab es dafür deutlich weniger Action. Nun erreichen die Geschehnisse in der Männer-Villa aber einen neuen Höhepunkt!

Der Abend beginnt schon sexy – mit Polaroid-Kameras lassen sich die Bewohner in heißen Posen ablichten. Nachdem aber lautes Stöhnen aus der Villa ertönt, stürmen die anderen Bewohner ins Schlafzimmer. "Oh mein Gott, die f*cken, oder was? Alter, die bumsen", vermutet Krissi Dudás. "Auf jeden Fall haben die gerade Schere gemacht", ergänzt eine andere Verführerin. Zwar handelt es sich letztendlich um einen Fehlalarm – die Männer staunen aber trotzdem nicht schlecht, als sie Luisa Krappmann und Marie Sophie Zils eng verknotet auf dem Bett vorfinden. "Das war wirklich wie im Porno", erinnert sich Yasin Mohamed.

Verführerin Luisa ist offensichtlich zufrieden mit ihrer aufreizenden Darbietung: "Wenn die so was sehen – die können nicht mehr. Die Blicke wandern überallhin. Lange werden sie es nicht mehr durchhalten." Und tatsächlich: Fabio De Pasquale schien mit der Situation in der Tat ein wenig überfordert zu sein: "Es ist zu gefährlich für die Leute, die das gucken. Abbrechen, abbrechen!"

