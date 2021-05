Dieser Moment dürfte Mario Lopez (47) ziemlich peinlich gewesen sein! Der Schauspieler ist schon seit 2012 mit seiner Frau Courtney verheiratet und stolzer Vater von drei Kindern. Auch wenn die Eltern überglücklich mit ihrem Nachwuchs sind, halten die drei Sprösslinge Gia, Dominic und Santino sie ziemlich auf Trab. Dabei kann es auch mal zu unangenehmen Situationen kommen: Mario verriet nun, dass seine Tochter ihn und seine Liebste kürzlich beim Sex erwischt hat!

Zu Gast in der E!'s Overserved With Lisa Vanderpump-Show sprach der Familienvater jetzt ganz offen über sein Sexleben. Dabei wollte die Moderatorin Lisa Vanderpump von ihm wissen, wie er bei drei Kids noch Zeit für ein Schäferstündchen mit seiner Partnerin findet. "Oh mein Gott, jetzt dreht sich alles nur noch um den Quickie", schmunzelte Mario. Kürzlich sei dem Paar dabei sogar ein Missgeschick passiert: Die Turteltauben wollten tagsüber Sex im Gästezimmer haben – und wurden dabei von ihrem Töchterchen in flagranti erwischt. "Das war so traumatisch", erinnerte er sich.

Nach diesem Malheur hätten die Eltern den dringenden Wunsch verspürt, mit der Zehnjährigen über die Geschehnisse zu sprechen. "Aber wir konnten sie etwa eine Stunde lang nicht finden", berichtete der 47-Jährige. Als der Golden Girls-Darsteller die Kleine dann endlich gefunden hatte, führte er mit ihr ein ehrliches Gespräch über die besonderen Vorkommnisse.

Instagram / courtneym_lopez Gia und Dominic, Kinder von Mario Lopez

Getty Images Mario Lopez, Moderator

Instagram / courtneym_lopez Die Kinder von Mario Lopez: (v.l.n.r) Dominic, Gia, und Santino

