Gerda Lewis (28) und Paco Hrb starten wohl ihr gemeinsames Projekt! Bereits vor einigen Wochen war aufmerksamen Fans aufgefallen: Die zwei TV-Sternchen stehen offenbar in Kontakt. Denn der gebürtige Hannoveraner und das einstige GNTM-Girl teilten zeitgleich ähnliche Aufnahmen im Netz. Kurz darauf erklärte die Blondine schon selbst, warum sie gemeinsam unterwegs waren – angeblich wegen einer Zusammenarbeit. Und nun bestätigen sich ihre Aussagen: Denn Gerda und Paco haben sich wegen eines Fotoshootings getroffen!

Das erzählte sie ihren Followern jetzt ganz beiläufig in ihrer Instagram-Story. Eigentlich ging es darum, dass Paco eine Typveränderung gewagt hatte – welche Gerda anscheinend wieder ausbaden musste. "Wenn dein Male-Model mal wieder meint, kurz vor dem Shooting ein Haarexperiment machen zu müssen... und ich seinen Arsch retten muss", schrieb sie und markierte den Tattooliebhaber auf dem Foto. Der blonde Hottie werde für sie vor der Kamera stehen und ihre Klamottenmarke repräsentieren.

Das verriet sie bereits gegenüber Promiflash: "Wer Paco kennt, weiß, dass er Mode liebt, und wer mich kennt, weiß, dass ich in Zukunft eine Mode-Brand auf den Markt bringen werde." Ob diese Beziehung aber rein geschäftlich ist? Denn in einer weiteren Story-Sequenz, in der die 28-Jährige Paco anstrahlt, wirken sie ganz schön vertraut miteinander.

Instagram / gerdalewis Paco Herb und Gerda Lewis, Mai 2021

Instagram / paco_hrb Paco, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

