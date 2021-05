Bianca Balintffy gibt jetzt ganz intime Einblicke! Die gebürtige Rheinbergerin hat zusammen mit Paco Hrb die diesjährige Love Island-Staffel gewonnen. Doch bereits nach wenigen Wochen schien die Turtelei schon wieder vorbei zu sein. Mittlerweile ist sich das Siegerpaar sogar auf Instagram entfolgt. Trotz allem gab die Sozialversicherungsangestellte jetzt ehrlich zu, dass der Hannoveraner und sie sich deutlich nähergekommen waren: Bianca und Paco haben miteinander geschlafen!

Auf Instagram spielte die 23-Jährige jetzt mit ihrer Community das Spiel "Ich habe noch nie". Dabei sollten ihre Follower Vermutungen über sie anstellen, und sie offenbarte dann, ob sie damit richtig liegen oder nicht. Die meisten Fans interessierten sich natürlich vor allem dafür, ob das Ex-Couple Sex hatte. "Das wurde echt oft gefragt, ja, klar hatten wir. Ist ja auch nicht so abwegig, denke ich", beichtete Bianca und drückte ihre Belustigung über die Frage mit einem lachenden Emoji aus.

Immer wieder deutete die Rheinbergerin in den vergangenen Wochen allerdings an, dass es zwischen ihr und Paco wohl endgültig vorbei sei: Im Netz teilte sie häufig Beiträge mit kryptischen Botschaften. "So loyal zu dir, dass ich mich selbst betrogen habe", schrieb die 23-Jährige etwa im April unter einen Post. Außerdem haben Paco und Bianca fast alle gemeinsamen Bilder von sich aus dem Netz entfernt.

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy, Ex-"Love Island"-Kandidatin 2021

RTLZWEI / Paris Tsitsos Paco Hrb und Bianca Balintffy, "Love Island"-Gewinner 2021

Instagram / bianca_bltffy Bianca Balintffy, Ex-"Love Island"-Kandidatin 2021

