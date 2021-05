Eric Stehfest (31) macht krasse Enthüllungen! Seit Anfang Mai ist die neue Doku des einstigen GZSZ-Darstellers auf TVNow zu sehen. In "Eric gegen Stehfest – In Therapie" versucht der Schauspieler, schlimme Missbrauchserfahrungen aus seiner Vergangenheit zu verarbeiten. Nachdem er zuletzt bereits offenbart hatte, im Kindesalter sexuell missbraucht worden zu sein, redet er jetzt offen wie nie über das Erlebte. Als kleiner Junge wurde er vom älteren Bruder eines Schulkameraden zum Sex gezwungen. "Irgendwann zog er seine Hose runter, hat mich zu sich rüber gezogen und mich sozusagen auch ausgezogen, mich auf seinen Penis gesetzt und festgehalten", berichtet er seiner Therapeutin.

