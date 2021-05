Wieder alles fit im Schritt? Bert Wollersheim (70) ist vielen als kultiger Bordellbesitzer bekannt, der seinen verrückten Alltag in der Vergangenheit gerne mit den TV-Zuschauern geteilt hatte. Zuletzt lief es bei dem Rotlichtkönig selbst aber nicht mehr so gut im Bett. Grund dafür war ein anstrengender Umzug ins sonnige Gran Canaria, der für eine handfeste Sexflaute bei ihm und seiner Ginger gesorgt hatte. Jetzt verkündeten die Eheleute gegenüber Promiflash jedoch: Bei ihnen läuft's endlich wieder rund im Bett!

Der Mann mit dem dünnen Oberlippenbart hat mit seiner Ginger ein neues Geschäft an Land gezogen und ist jetzt bei einem Sextoy-Unternehmen mit an Bord. Das ist natürlich inspirierend, wie er im Videocall mit Promiflash verrät. Sobald er und seine Herzdame, die momentan beruflich in Deutschland unterwegs ist, wieder zusammen auf der Insel sind, werde es wieder zur Sache gehen! "Wenn ich zurückkomme, ist er [Bert, Anm. d. Red.] fällig!", neckt ihn die zugeschaltete Ginger schließlich. Und der einst Abgeschlaffte berichtet weiterhin über das gemeinsame Sexleben: "Es hat sich wieder verbessert!" Das sonnige Wetter würde seine Fantasie einfach beflügeln.

"So hat sich das latent wieder eingespielt", betont der ehemalige Freudenhaus-Besitzer. Seine Partnerin muss daraufhin laut lachen. "Es liegt auch daran, dass ich mich jetzt nicht mehr jeden Tag zu Tode spaziere", erklärt das Busenwunder. Das kann Bert nur bestätigen. "Deswegen bist du auch nicht mehr so erschöpft und müde", stellt er fest.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim im März 2019

Bieber, Tamara/ActionPress Ginger und Bert Wollersheim bei der "Tal der Skorpione"-Premiere im Juni 2019

Instagram / officialbertwollersheim Ginger und Bert Wollersheim

