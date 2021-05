Ihre Story scheint ein ewiges Auf und Ab: Celina Pop und Diogo Sangre lernten sich am Traumstrand von Ex on the Beach kennen – und ließen nichts anbrennen! Gleich in der ersten Folge landeten die beiden in der Kiste. Als Diogos Ex Melody Haase (27) ins Spiel kam, schien die Liaison allerdings schnell beendet – scheinbar zumindest! Denn dann folgte das Sex-Comeback: Promiflash verriet Celina, wie es dazu kam und wie es für sie war.

"Ich hab wirklich versucht, Diogo zu widerstehen, aber irgendwie klappt das nicht so ganz", stöhnte Celina im Promiflash-Interview. Der muskulöse Reality-TV-Star sei eben voll ihr Typ und sie habe jeden Moment, in dem sie ihm nah sein konnte, genossen, fuhr die 22-Jährige fort. Dann sei es letztendlich wieder zum Sex gekommen, der ihr auch gefallen habe: "Ich fand die Nacht sehr schön. Tut auf jeden Fall gut, neben ihm zu schlafen."

Ob der TV-Bettgenosse auch ein Mann für die Zukunft sein könnte, scheint für Celina hingegen noch nicht ganz klar zu sein: "Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Diogo außerhalb von 'Ex on the Beach' klappen würde. Ich genieße lieber das Hier und Jetzt mit ihm." Über alles andere könne man sich später immer noch Gedanken machen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Melody Haase an Ostern 2021

Diogo und Celina bei "Ex on the Beach"

Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

