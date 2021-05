Die Ex on the Beach-Teilnehmer kommen richtig in Fahrt! In der außergewöhnlichen TVNow-Flirtshow haben sich schon in der ersten Folge Paare gebildet, die keine Gelegenheit auslassen, Zärtlichkeiten auszutauschen. Sowohl zwischen Celina Pop und Diogo Sangre, die sogar schon Sex hatten, als auch bei Tommy Pedroni und Sandra kriselt es aber momentan. Die Männer flirten nämlich auch mit anderen Singledamen. Nichtsdestotrotz kam es jetzt zu heißen Momenten unter den Bettdecken.

In der fünften Folge gab es kein Halten mehr und die beiden Pärchen wandelten ihr gemeinsames Zimmer kurzerhand in eine Sexlounge um. Diogo und Celina machten den Anfang und ließen es unter ihrer Bettdecke krachen. Die wilden Bewegungen sprachen für sich – kurz darauf kam der Temptation Island-Verführer völlig nackt unter der Decke hervor und verdeckte sein bestes Stück mit den Händen. Celina gönnte sich nach dem Matratzensport dann eine ausgiebige Dusche.

Sandra und Tommy schien die Bettaktion ihrer Zimmergenossen zunächst zwar ziemlich zu belustigen, löste dann aber wohl auch bei ihnen ungezügelte Lust aus. Nachdem sich der Franzose seiner Unterhose entledigt hatte, schmiegte er sich an seine Dame der Begierde – dann hatten die beiden offenbar ein paar heiße Momente miteinander.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Sandra und Tommy, Kandidaten bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNow Diogo und Celina bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNow Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de