Bei Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) scheint es genauso heiß herzugehen, wie es nach außen den Anschein hat. Die Modelmama und ihr Mann zeigen sich auf Heidis Social-Media-Accounts immer wieder knutschend, kuschelnd und leicht bekleidet. Eine sexuell aufgeladene Stimmung scheint bei den beiden keine Seltenheit – so wirkt es. Und was steckt wirklich dahinter? Ein tägliches Liebesspiel, wie nun keine Geringere als Olivia Jones (51) verrät.

In ihrem Buch "Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben" nimmt die wohl bekannteste Dragqueen Deutschlands ihre Leser mit zu ihren bisherigen Erlebnissen. Als sie beispielsweise mit Heidi für die Sendung Queen of Drags drehte, kam es hinter den Kulissen zum Sextalk zwischen den beiden, wie Olivia sagt. "Ich fragte sie, wie oft sie für ihre Figur Sport macht. Sie: 'Zählt auch Sex?' Ich nickte. 'Dann täglich.'", schreibt die Hamburgerin. Von Sexflaute kann bei Heidi und Tom also wohl kaum die Rede sein.

Olivia stellt in ihrem Buch klar: Sie liebt Heidi für ihre Offenheit. "Prüde Promis gibt es wirklich genügend", findet sie. Ihre Freizeit hinter den "Queen of Drags"-Kulissen habe die Jurorin oft bei der Travestiekünstlerin verbracht.

Anzeige

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Olivia Jones im Februar 2018 in Hamburg

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Tom

Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass es bei Heidi jeden Tag zur Sache geht? Klar, wieso auch nicht? Ach nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de