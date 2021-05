Das passt zu den sommerlichen Temperaturen: Dagi Bee (26) verzückt ihre Fans regelmäßig mit coolem Beauty-Content. Doch auch mit Einblicken in ihren Alltag und ihr Privatleben geizt die YouTuberin nicht. Erst im April gab es sogar einen intimen Realtalk gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (26). Jetzt versprühte die Blondine echte Summervibes: Mit einem heißen Bikini-Schnappschuss brachte sie ihre Fans auf Touren.

Auf Instagram postete Dagi das Bild, das sie in einem schwarzen Zweiteiler am Pool zeigt: In cooler Pose steht sie mit einem Weinglas in der Hand am Rand des Beckens und scheint die Atmosphäre in vollen Zügen zu genießen. "Zoomt rein, um eine kleine Überraschung zu entdecken", lud die 26-Jährige ihre Follower ein. Und tatsächlich: Auf der rechten Backe scheint bei genauerem Hinsehen ein kleines Herz tätowiert zu sein!

Die digitale Vergrößerung machten sich offenbar auch einige Fans und Wegbegleiter zunutze. Dagis Schwester Leni Mariee (16) kommentierte etwa: "Ich kann da ein kleines Herzchen entdecken!" Viele andere feierten ihr Idol zudem mit zahlreichen Flammen- und Herz-Emojis.

Instagram / dagibee Dagi Bee im Mai 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / dagibee Dagi Bee und Leni Mariee

