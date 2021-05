Sabrina Mina (28) und ihr Partner Mehmet (29) sorgten für den ersten TV-Sex bei 5 Senses for Love. Schon vor ihrer Verlobung hatten die beiden in der Experiment-Stufe "Fühlen und Schmecken" ordentlich Gas gegeben. Als sie dann frisch verlobt in Griechenland ankamen, kam es zum ersten Schäferstündchen. Sabrinas lautes Stöhnen machte schon damals deutlich, dass Mehmet sie im Bett offenbar sehr glücklich gemacht hat. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte die 28-Jährige nun in den höchsten Tönen vom Sex mit ihm.

"Unser erstes Mal war früher als geplant, noch schöner als gedacht und tatsächlich emotionaler, als man sich dies hätte vorstellen können", freute sich die ehemalige Temptation Island-Verführerin im Promiflash-Interview. Dadurch, dass sie sich vorab über ihre fünf Sinne kennengelernt hatten, seien sie schon sehr vertraut miteinander gewesen. "Die gemeinsame Zeit in Griechenland, die schönen Momente mit ihm an meiner Seite, mit all den Schmetterlingen im Bauch – es war für mich einfach nur der passende Moment", frohlockte sie weiter.

Die zwei waren so in Ekstase, dass die Fernsehkameras für sie keine Rolle mehr spielten. "In dem Moment hatten wir nur Augen füreinander und haben alles um uns herum vergessen und das Wir genossen", erklärte Sabrina. Außerdem hätten sie nicht damit gerechnet, dass ihr Beischlaf sogar mit Ton aufgezeichnet werden würde. Rückblickend ist ihnen aber auch das wohl egal.

Instagram / sabrinamina_official Sabrina, 2021 in Hamburg

© SAT.1 Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Paar

SAT.1/Benedikt Müller Sabrina, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

