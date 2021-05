Haben sie sich da etwa inspirieren lassen? Diogo Sangre und Celina Pop ließen es bei Ex on the Beach von Beginn an richtig krachen: Gleich in Folge eins landeten die beiden in der Kiste! Etwas ruhiger ließen es Sandra und Tommy Pedroni angehen – etwas zum Unmut des Franzosen. Doch langsam kommen auch die Spätzünder in Fahrt: Promiflash verriet Sandra jetzt, woran das lag.

Dass Tommy nach einem Date auf der Yacht händchenhaltend mit einer neuen Kandidatin in die Villa kam, sei für sie eher ein Abtörner gewesen, erklärte Sandra im Promiflash-Interview: "Aber ich wollte ihn weiterhin kennenlernen, die zwei Neuen haben mich nicht verunsichert." Denn die beiden Nachrückerinnen seien einfach ganz andere Typen, betonte die Kuppelshow-Kandidatin. "Und ja: Sex gehört dazu, so lernt man sich noch intensiver kennen. Und wenn es zwei neben einem treiben, ist es schwer, sich zurückzuhalten", schmunzelte Sandra.

So kam es dann, dass Sandra und Tommy zwar erst kicherten, als sie merkten, dass es bei Diogo und Celina im Bett nebenan zur Sache ging. Doch kurze Zeit später wurde es auch bei ihnen intensiver. Damit hatte die aktuelle Staffel der Show ihren ersten Doppelsex.

