Geht es wirklich noch heißer als 365 Tage? Vor gut einem Jahr begeisterte der polnische Film die deutschen Zuschauer auf Netflix total. Millionen Menschen sogen die Geschichte über Laura (Anna Maria Sieklucka) und ihren Mafiaboss Massimo (Michele Morrone, 30) in sich auf – kein Wunder also, dass die Fortsetzung der Buchvorlage zuletzt auch hierzulande und auf Deutsch erschien. Im Promiflash-Interview plaudert Autorin Blanka Lipińska offen über den zweiten Teil von "365 Tage" – und verrät: Das Werk ist gespickt mit zahlreichen Sexszenen!

Seit April ist der zweite Teil "365 Tage – Dieser Tag" auch auf Deutsch in den Buchhandlungen erhältlich. Wie schon im Vorgänger dürfen sich die Leser über eine Menge Erotik freuen – das versicherte Blanka gegenüber Promiflash: "Es gibt sehr viel Sex. Oh mein Gott. Alle fünf Seiten kommt Sex. Wenn jemand sehr gerne über Sex liest, ist dieses Buch perfekt!" Neben zahlreichen detailliert beschriebenen amourösen Stelldicheins müssen sich die Fans aber wohl auch auf einen echten Schocker gefasst machen: "Am Ende werden mich alle Frauen umbringen wollen!", erklärte die Schriftstellerin.

Achtung, Spoiler!

Mit dieser Aussage scheint Blanka auf die Entwicklung der Liebesgeschichte von Laura und Massimo anzuspielen – denn am Ende des zweiten Buchs verlässt die Protagonistin ihren Liebsten tatsächlich für einen anderen Mann! Viele Leser waren nach dieser dramaturgischen Wendung tatsächlich richtig sauer auf Blanka.

