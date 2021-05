Wincent Weiss (28) plaudert ganz ungeniert aus dem Nähkästchen. Erst vor wenigen Tagen hat der Sänger verraten, dass er sich aktuell nach einem "ganz normalen" Datingleben sehnt. Der "Wer wenn nicht wir"-Interpret ist seit einiger Zeit Single, wünscht sich irgendwann aber eine intensive Liebe wie die seiner Großeltern. Bis er seine Herzdame gefunden hat, packt der Musiker jetzt allerdings erst einmal ein paar pikante Details aus der Vergangenheit aus: Wincent erzählt von seiner verrücktesten Sex-Location.

In der RTL-Interview-Rubrik "Ein Promi ein Joker" beantwortet der 28-Jährige insgesamt zehn private Fragen. Während ihm bei der Fortführung des Satzes "Das weiß noch keiner über mich", partout nichts einfallen will und er deshalb seinen einzigen Joker setzt, hat er die Antwort auf die schlüpfrige Frage direkt auf Lager. Der The Voice Kids-Juror nennt den ungewöhnlichsten Ort, an dem er Sex hatte: "Im Treppenhaus – nachts im Treppenhaus." Wie es dazu gekommen ist und vor allem, mit welcher Dame er sich damals vergnügt hatte, behält Wincent allerdings für sich.

Neben der unanständigen Treppenhaus-Kunst hat der frühere DSDS-Teilnehmer aber noch eine bisher unentdeckte Fähigkeit – ob er die irgendwann gebrauchen kann, scheint allerdings fraglich. In dem Interview packt er sein "nutzlosestes Talent" aus. "Auf Kommando rülpsen wahrscheinlich", witzelt er und gibt davon sogar eine Kostprobe.

Getty Images Wincent Weiss im September 2019

TVNOW / Markus Hertrich Wincent Weiss bei "Sing meinen Song"

ActionPress / Georg Wenzel Wincent Weiss im April 2019 in Berlin

