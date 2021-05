Eigentlich ist Marcus Muth auf Temptation Island, um seine Beziehung zu seiner Freundin Meike Emonts auf die Probe zu stellen. Er zeigte jedoch in Folge sieben einen uncharmanten Charakterzug. Grund dafür, dass sich der 35-Jährige unbeliebt machte, waren frauenfeindlichen Aussagen, die nicht nur bei den Verführerinnen, sondern auch bei Teilnehmer Yasin nicht gut ankamen. Promiflash hat bei Marcus nachgefragt, wie er zu den Sexismus-Anschuldigungen steht.

Als Promiflash bei dem Fitnessfreund nachfragt, ob er nachvollziehen könne, dass Sprüche wie "Geh Küche putzen" negative Reaktionen der "Temptation Island"-Girls nach sich zogen, antwortet er entschieden: "Nein." Auch Yasins Versuch, ihm ins Gewissen zu reden, fiel nicht gerade auf fruchtbaren Boden. Marcus kann jegliche Kritik an seinem Verhalten nicht nachvollziehen und bereut auch keine der getätigten Aussagen.

Vor allem Verführerin Nora hatte in dem Reality-TV-Format von den Beleidigungsattacken des vergebenen Teilnehmers berichtet. Auch Kandidatin Julia Natalie merkte in der besagten "Temptation Island"-Folge an: "Seine Eltern haben ihm gar kein Benehmen und keinen Anstand beigebracht." Nicht nur das Hamburger Model beschrieb Marcus’ Verhalten gegenüber Frauen als besonders abwertend.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Marcus Muth bei "Temptation Island"

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Marcus, "Temptation Island"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW Yasin Mohamed (r.) mit Marcus Muth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de