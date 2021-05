Diana June bestätigt nun das, was bereits ihr Umfeld gegenüber Promiflash angedeutet hat: Die Influencerin ist nicht länger mit ihrem Ehemann David zusammen! Eigentlich lief bei der YouTuberin zuletzt alles rund: Im November 2019 gab sie ihrer großen Liebe das Jawort – nur zwei Monate später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Ein Jahr zuvor hatte das Paar ihr erstes Baby verloren. In einem emotionalen Social-Media-Post macht Diana ihr Ehe-Aus nun offiziell!

"Ich möchte offiziell bekanntgeben, dass ich mich getrennt habe. Adrian und ich leben nicht mehr in Berlin und das hat auch sehr viele Gründe", lauten die ersten Zeilen von Dianas Trennungsstatement auf Instagram. Zwar wolle sie einen Rosenkrieg vermeiden, sich aber dennoch rechtfertigen – denn offenbar verlief ihre Beziehung zuletzt alles andere als rosig. "Es ist nicht schade, gewiss ist es das nicht, ich habe alle Red Flags ignoriert und was ihr bis jetzt gesehen habt, war meine Entscheidung, euch zu zeigen – aber leider nicht die Realität der Person", stellt sie klar.

Was Diana genau mit diesen Warnzeichen meint? Offenbar wurde sie von ihrem David "erniedrigt", auch "andere Frauen" sollen im Spiel gewesen sein. "Deshalb habe ich das gemeinsame Anwesen verlassen, da ich auch nicht mehr eingesperrt leben wollte. Auch das mangelnde Interesse am Kleinen hat mir gezeigt, dass ich eine gesündere Umgebung für ihn möchte. Das Thema ist endgültig beendet", erklärt sie. Für die Bloggerin und ihren kleinen Sohn beginne jetzt ein neues Leben, das sie bereits in vollen Zügen genießen. "Uns geht es super! Und das werde ich mit aller Kraft beschützen, komme was wolle", schließt sie den Post ab.

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Sohn Adrian im Juli 2020 in Griechenland

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin und YouTuberin

