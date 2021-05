Amelia Hamlin (19) zeigt, was sie hat! Die junge Influencerin ist nicht nur die Tochter von Reality-TV-Star Lisa Rinna, sondern seit einigen Monaten auch die Frau an der Seite von Scott Disick (37). Nachdem sie ihre Romanze zunächst für sich behielten, präsentieren sich das Model und der Kardashian-Ex zuletzt immer häufiger zusammen in der Öffentlichkeit. So auch jetzt: Neue Fotos zeigen Amelia und Scott beim süßen Dinner-Date – und dabei setzt die Beauty auf ein Outfit, das nicht wirklich viel verhüllt...

Am vergangenen Wochenende wurde das Paar in Los Angeles von Paparazzi auf dem Weg in ein Restaurant abgelichtet. Während der Unternehmer bei der Verabredung auf einen lässigen Look aus Jeans, Sneaker und Daunenweste setzte, griff seine Freundin tief in ihre sexy Modekiste – und schmiss sich in einen transparenten Zweiteiler, durch den neben ihren Kurven vor allem ihre Unterwäsche zu sehen war!

Anfänglich schien die Beziehung zwischen Scott und Amelia noch recht locker – jetzt soll es aber ernst geworden sein. Insidern zufolge wollen die beiden nun sogar schon ein gemeinsames Liebesnest planen. Dafür sollen die zwei sogar ihre bisherige Heimat Los Angeles hinter sich lassen und nach Miami ziehen wollen.

MEGA Amelia Hamlin und Scott Disick, Mai 2021

MEGA Amelia Hamlin in Los Angeles, Mai 2021

MEGA Scott Disick mit seiner Freundin Amelia Hamlin im Februar 2021

