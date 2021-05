Gerade erst wurde öffentlich, dass sich Diana June nach rund eineinhalb Jahren Ehe von ihrem Mann David getrennt hat. Sie ist bereits seit Längerem mit dem gemeinsamen Sohn Adrian von Berlin nach Hamburg gezogen. In ihrem Trennungsstatement warf sie ihrem Noch-Ehepartner unter anderem auch Untreue vor – mehrere Frauen sollen im Spiel gewesen sein. In einer Fragerunde sagte Diana nun, dass auch Fans sie auf ihren Mann aufmerksam gemacht hätten!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Mama den Fragen zum Thema Trennung. Darunter schrieb ihr auch ein Follower, der ihren Mann gesehen haben will: "Ich wohne bei dir in der Straße und habe David schon oft mit anderen Frauen gesehen." Zeilen, die Diana in dieser Art in den vergangenen Monaten wohl nicht zum ersten Mal gesendet worden waren, wie sie erklärte. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich mit so was auseinandersetze muss. Vor allem waren es oft Frauen, die mich von Instagram kennen."

Auch wenn Diana eigentlich keinen Rosenkrieg will, scheint es ihr offenbar gutzutun, mit ihren rund 200.000 Followern endlich reinen Tisch zu machen. Ihr und Sohnemann Adrian gehe es mittlerweile wieder sehr gut. Sie würde ihr neues Leben als Single-Mama in vollen Zügen und vor allem "in Frieden und Harmonie" genießen.

Instagram / di.anajune Schwangere Diana June mit ihrem Mann David bei ihrer Hochzeit im November 2019

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian und ihrem Mann David

YouTube / Diana June Diana June (rechts) mit ihrem Mann David

