Ob dieses Foto noch als jugendfrei gilt? Bei Prince Charming scheuen sich die liebeswütigen Jungs in der Regel nicht, viel nackte Haut zu zeigen. In der vergangenen Staffel gab es deshalb auch schon nach wenigen Minuten den ersten Penis zu bestaunen. Auf Social Media sind solche expliziten Aussichten aufs männliche Geschlechtsteil zwar nicht gestattet – das hindert Ex-Teilnehmer Adrian Saraç aber nicht an ziemlich unanständigem Content.

Auf seinem Instagram-Kanal lässt der Berliner gerne die Muskeln spielen und demonstriert knapp bekleidet seinen sexy Body. Mit einem aktuellen Schnappschuss setzt er jetzt aber noch einen drauf: Auf der Aufnahme liegt er komplett nackt im Bett – sein bestes Stück ist ausschließlich von einer Cola-Dose verdeckt. Während einige Fans ganz aus dem Häuschen sind und das Fast-Penis-Pic mit Flammen-Emojis kommentieren, erlauben sich andere einen Scherz hinsichtlich der Dosengröße. "Das sind die kleinen Dosen aus dem Flieger, oder?", witzelt jemand. Ob Adrians Antwort, dass das Kaltgetränk im Späti gekauft wurde, auf eine Nummer größer hindeutet?

Auch seinem "Prince Charming"-Kollegen Vincent Lange gefällt das Foto offenbar – zumindest hinterlässt er ein rotes Herzchen. Der Flirtshow-Zweitplatzierte hat in der Vergangenheit selbst mit einem unanständigen Talk für Aufregung gesorgt: Nach einem Date mit Alexander Schäfer (30) brachte er eine geliehene Badehose leicht feucht zurück. "Vielleicht ist da noch ein bisschen Vorsaft dran", eröffnete er Höschenbesitzer Lauritz Hofmann.

Instagram / adrianlimaa_ TV-Star Adrian Saraç

Instagram / adrianlimaa_ Adrian Saraç, "Prince Charming"-Star

TVNOW Vincent und Alex bei "Prince Charming"

