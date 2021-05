Hat Yasin Mohamed mit der Partnerschaft mit seiner Freundin Alicia Costa Pinhero etwa längst abgeschlossen? Das behauptet jetzt zumindest Temptation Island-Verführerin Krisztina Dudás. Der Münchner ist aktuell in der TVNow-Fremdflirtshow zu sehen, in der er seine Beziehung auf die Probe stellt. In der siebten Folge ging es für die Verführerin Krissi und Yasin auf ein Date, nach dem vor allem die Single-Dame eine Anziehung verspürte. Gegenüber Promiflash plaudert sie nun aus, dass der Basketballer danach am liebsten mit ihr durchgebrannt wäre!

Schon während ihres Rendezvous stellte Krissi fest, dass sie sich stark zu dem Bayern hingezogen fühlt. "Auf unserer Autofahrt vom Date zurück in die Villa wusste ich dann ganz klar, dass alles auf Gegenseitigkeit beruht. Er meinte zu mir, dass er nicht in die Villa zurück möchte, sondern am liebsten mit mir alleine die restliche Zeit verbringen möchte", enthüllte die 21-Jährige jetzt im Promiflash-Interview. Die Chemie zwischen den beiden habe einfach "wie Arsch auf Eimer" gepasst.

Für Krissi war die Situation allerdings gar nicht so einfach – schließlich war Yasin zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner Freundin Alicia liiert! "Ich war hin und her gerissen während der ganzen Situation, weil ich wusste, dass irgendjemand verletzt wird, wenn es so weiter geht. Mein Gefühlschaos ist eigentlich erst so richtig entstanden, als ich schon gemerkt habe, dass ich eine Chance bei Yasin habe", berichtet die Regensburgerin. Was aus Yasin und Alicia wird, erfahren die Fans in der Nacht auf Sonntag um 1:10 Uhr auf RTL – oder schon jetzt auf TVNow.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.de

Anzeige

Instagram / krissiput Krisztina Dudás, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Anzeige

RTLZWEI Krissi Dudás und Yasin Mohamed

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Krisztina Dudás, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de