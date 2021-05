Sara Kulka (30) ist eine schonungslos ehrliche Influencerin, denn die alleinerziehende Zweifach-Mama geht sowohl ernsten als auch pikanten Themen nicht aus dem Weg. Bei der letzten Fragerunde, die die 30-Jährige im Netz startete, brannte den Fans jetzt vor allem eines auf den Nägeln: Wie sieht es im Sexualleben der Blondine aus? Das ist für den Webstar kein Tabuthema. Offen plaudert Sara über ihre Erfahrungen und Vorlieben!

Ein Follower der gebürtigen Polin möchte auf Instagram wissen, ob Sara denn auch am gleichen Geschlecht interessiert sei. Dazu bezieht sie wie folgt Stellung: "Ich finde Frauen sehr spannend und könnte mir definitiv wieder was mit Frauen vorstellen." Mit dem kleinen Wörtchen "wieder" deutet das Model subtil an, dass sie kein unbeschriebenes Blatt in Sachen lesbische Liebe ist. Doch bevor jetzt die ersten Frauen der Schöpfung ihre große Chance wittern, sollten sie wissen, dass sie harte Konkurrenz haben! Grundsätzlich bevorzuge Sara nämlich eher Männer.

Wenig später packt Sara sogar noch über einen Besuch in einem Swingerclub aus. Der liegt wohl schon eine Weile zurück. "Ich wollte mir das in erster Linie nur anschauen", erzählt sie. Mit der Absicht, Sex in dem verruchten Etablissement zu haben, sei sie nicht in den Abend gegangen. Das habe unter anderem an einer Sache gelegen: "Der Durchschnitt war über 50 und ich nicht mal 20." Hat dieser Altersunterschied die ehemalige GNTM-Kandidatin dann womöglich doch zurückschrecken lassen? Vielleicht wird sie ja in einem zukünftigen Q&A-Format darauf eingehen!

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Dezember 2019

