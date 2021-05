Das ist Natascha Ochsenknecht (56) bei ihrem zukünftigen Partner wichtig. Die dreifache Mama übernimmt auch in diesem Jahr den M.O.M-Livetalk auf Instagram und interviewt die Kandidaten der Kuppelshow. In dem Format suchen zwei Single-Männer unterschiedlichen Alters unter 14 Solo-Damen ihre Traumfrau. Die Kandidatinnen sind dabei in einem Alter von 25 bis 51 Jahren. Auch Natascha hatte in der Vergangenheit bereits jüngere Partner – spielt das Alter bei ihr mittlerweile eine Rolle?

Schon 2017 hatte sich das einstige Model von dem fast 20 Jahre jüngeren Umut Kekilli (37) getrennt – trotzdem legt Natascha erst mal keinen Wert auf das Alter bei ihrer Partnersuche. "Solange alles passt, ist mir das Alter egal", plauderte sie im Interview mit Promiflash aus. Dennoch wäre sie am liebsten mit jemandem zusammen, der in etwa gleich alt ist. Und das hat einen einfachen Grund: "So gehen wir gemeinsam in den nächsten Lebensabschnitt."

Das Konzept der Show "M.O.M" finde die Beauty besonders spannend, da so unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. "Man merkt, dass oft ältere Frauen jung im Kopf sind und jüngere Frauen oft ganz altmodische Vorstellungen und Verhaltensweisen haben", erzählte sie Promiflash. Diese Tatsache würde die Männer auch immer wieder überraschen.

"M.O.M" ab 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+; der Insta-Live-Talk zur Show mit Natascha Ochsenknecht am 14. Mai 2021 um 19:00 Uhr auf dem Instagram-Kanal @mom.joyn.

Anzeige

Jennifer Toebben Natascha Ochsenknecht bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Anzeige

Joyn Moderatorin Natascha Ochsenknecht bei der "M.O.M"-Reunion

Anzeige

ActionPress/Chris Emil Janßen Natascha Ochsenknecht auf der Fashion Week in Berlin

Anzeige



