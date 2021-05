Für Reality-TV-Fans gibt es schon bald Nachschub! An Kuppelshows mangelt es im deutschen Fernsehen nicht. Auch aktuell suchen allerhand Kandidaten vor laufender Kamera nach einem Partner – so wird zum Beispiel bei 5 Senses for Love oder M.O.M ordentlich geflirtet. Doch schon bald wird ein komplett neues Format an den Start stehen: Single-Damen wollen ihre große Liebe finden – und zwar mithilfe ihres schwulen besten Freundes.

Wie DWDL.de berichtet, wird "Love Couples - Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich" in diesem Sommer auf Sat.1 anlaufen. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. In mehreren Folgen können die Fans acht liebeshungrigen Teilnehmerinnen dabei zuschauen, wie sie sich zusammen mit ihren BFFs auf Teneriffa ins Datingleben stürzen.

Doch nicht alle Duos können das TV-Abenteuer bis zum Schluss mitmachen – denn in jeder Folge wird ein Paar von den anderen rausgewählt. Um den Wettbewerbscharakter noch zu erhöhen, gibt es neben der Chance auf den Traummann ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für den Dating-Helfer der Gewinner-Lady.

