Es scheint für ihre Liebe keine Zukunft zu geben: Schon seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass die Ehe von Diana June und ihrem David in Schieflage geraten sei. Jetzt bestätigte die YouTuberin das Aus der Beziehung auf Instagram: "Ich möchte offiziell bekannt geben, dass ich mich getrennt habe. Adrian und ich leben nicht mehr in Berlin und das hat auch sehr viele Gründe." Der erste Sohn des Paares war im Dezember 2018 nur zwei Tage nach seiner Geburt an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Anfang 2020 war dann ihr Regenbogenbaby Adrian zur Welt gekommen. Die Trennung seiner Eltern folgte also kurz nach seinem ersten Geburtstag. Grund für das Ende der Partnerschaft scheint ein immenser Vertrauensverlust zu sein: "Ich habe mit aller Kraft versucht, diese Familie zusammenzuhalten und kann aber weitere Erniedrigungen, geschweige denn andere Frauen, nicht tolerieren."

