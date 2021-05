Was sagen die Temptation Island-Boys zu Marcus Muths Verhalten? Vier Paare stellen aktuell in der pikanten Datingshow ihre Treue auf die Probe. Während vor allem die vergebenen Männer den Verführerinnen kaum widerstehen können, macht sich einer nicht gerade beliebt bei den Single-Ladys. Marcus fiel mit frauenfeindlichen Äußerungen auf! Yasin Mohamed, Fabio De Pasquale und Mike Brown versuchten im Promiflash-Interview, Marcus' Verhalten zu erklären!

Yasin war sich im Promiflash-Interview sicher, dass Marcus' respektloses Verhalten gegenüber den Verführerinnen eine absolute Ausnahme gewesen sei. "Das, was ich von Marcus kennengelernt habe, war eigentlich immer korrekt", erzählte er. Dass der Freund von Meike Emonts so ausfallend geworden ist, sei zum Teil auf die Frauen zurückzuführen. "Die Mädels haben ihn auch ab und zu provoziert, was vielleicht die ein oder andere komische Situation ausgelöst hat", suchte Yasin nach einer Erklärung.

Währenddessen vermutete Mike, dass Marcus' Verhalten in der Show eine Strategie gewesen sei. "Marcus hatte eine gute Taktik, die Mädels auf Distanz zu halten. Er sagt so was, die Girls bekommen einen Abturner und haben die restliche Zeit kein Bock mehr auf ihn", meinte der Partner von Sabine Baidin zu wissen. Sein "Temptation Island"-Buddy Fabio De Pasquale möchte sich nach Marcus' Aussagen auf keine Seite schlagen. Es sei schlicht "sein Bier", stellte der Hottie klar.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW Marcus Muth bei "Temptation Island"

Anzeige

TVNOW Marcus Muth beim zweiten "Temptation Island"-Lagerfeuer

Anzeige

TVNOW Mike Brown und Gina Alicia bei einem Date

Anzeige

Meint ihr auch, dass Marcus' Verhalten Taktik sein könnte, sich die Verführerinnen vom Leib zu halten? Nein, das glaube ich niemals! Ja, das klingt logisch für mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de