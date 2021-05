Tommy Pedroni sorgt in der Ex on the Beach-Villa für Aufregung! Der französische Charmeur bandelte bereits mit Kandidatin Sandra an – die beiden Turteltauben kamen sich schon ziemlich nahe. Allerdings signalisierte der Beau schon des Öfteren, dass er auch Neuankömmling Tara Tabitha nicht ganz abgeneigt wäre. Meint Tommy es also ernst mit Sandra? Oder möchte er nur seinen Spaß haben?

Obwohl Sandra sich gefühlstechnisch offenbar schon auf den Blondschopf festgelegt hat, scheint der sich noch lange nicht zwischen den Ladys entschieden zu haben. "Ich glaube, es ist ein gutes Ding, dass jetzt neue Frauen reinkommen – vor allem so hübsche Frauen wie die Vanessa", gibt der Muskelmann im Gespräch mit seinem Mitbewohner Prince preis. Anscheinend ist der Herzensbrecher nicht nur an Sandra und Tara interessiert, sondern auch an der blonden Vanessa. Auf die Frage, ob er nur Sex oder auch eine Beziehung mit Sandra möchte, hat Tommy offenbar keine klare Antwort parat: "Ich mag sie schon sehr gerne, aber Beziehung... Ich bin halt in Frankreich, sie ist in Köln."

Scheint so, als würde Tommy selbst noch nicht so genau wissen, was er möchte – dessen ist er sich anscheinend aber auch bewusst. "Ich bin jemand, der sehr unentschlossen ist. Also wenn jetzt jemand kommt und ich sie gerne mag – ich weiß, wie ich bin manchmal", deutet der 25-jährige Ex-Profischwimmer an.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNow Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

TVNOW Tommy, Prince und Lara, "Ex on the Beach"-Kandidaten

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Tara Tabitha in Dubai

