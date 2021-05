Sie zeigen sich von ihrer experimentierfreudigen Seite: Bert (70) und Ginger Wollersheim überwinterten auf der Urlaubsinsel Gran Canaria. Doch statt Liebesparadies gab es dort zunächst Umzugsfrust – inklusive amtlicher Sexflaute! Doch seit die überwunden ist, geht es wieder rund bei den beiden. Dabei helfen auch kleine Gadgets, wie das Paar im Promiflash-Interview verriet. Passend dazu stiegen der Ex-Rotlichtkönig und das ehemalige Webcam-Girl kürzlich beim Erotikversand Libelio ein. "Ich finde, Sexspielzeug gehört in einer gesunden Beziehung dazu, also so sehe ich das!", schilderte Ginger ihre Sicht der Dinge.

