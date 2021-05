Dr. Sindsen braucht Unterstützung von Dr. Love! Eric Sindermann, der sich unter seinem Künstlernamen Dr. Sindsen auch Modekönig von Deutschland nennt, hat nicht nur beruflich große Ambitionen: Der Berliner sucht im TV nach der großen Liebe. Bei den Ex on the Beach-Girls kommt der Tattoofan auch ziemlich gut an. Neben seiner Ex Tara Tabitha zeigen auch Roxy und Vanja Rasova großes Interesse. Und tatsächlich erhofft sich Eric, dass unter den Damen seine Mrs. Right ist. Der Frauenheld verriet Promiflash: Er möchte mit reinen Sexgeschichten abschließen.

"Ich habe mittlerweile über 500 Frauen in meinem Leben gehabt, und nach jedem weiteren One-Night-Stand fühle ich mich irgendwie leerer", gab der Modemacher im Gespräch mit Promiflash zu. Er wünsche sich, endlich anzukommen und eine feste Partnerin an seiner Seite zu haben. Der TV-Star suche "eine gute, hübsche Frau", mit der er in die Zukunft gehen könne. Roxy und Co. hätten auf jeden Fall das Potenzial, diese Frau zu sein.

Tatsächlich konnte sich der ehemalige Handballer bisher vor Flirtanfragen gar nicht retten. Während Tara von einem Liebes-Comeback träumt, schmeißt sich Temptation Island-Verführerin Roxy bereits tatkräftig an ihn ran. Blöd nur, dass die zwei ausgerechnet von seiner Verflossenen beim Fummeln erwischt wurden.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Instagram / dr.sindsen Reality-TV-Star Eric Sindermann alias "Dr. Sindsen"

TVNOW Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Kandidatin

TVNOW Roxy und Eric, "Ex on the Beach"-Stars

