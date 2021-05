Calvin Kleinen hat den stundenlangen Flug zum Promis unter Palmen-Dreh offenbar in vollen Zügen genossen! Der ehemalige Temptation Island-Kandidat hat sich durch seine bisherigen TV-Auftritte einen Namen als Casanova gemacht. Und natürlich ist er auch einer seiner 'Promis unter Palmen'-Kolleginnen nähergekommen. Er und Emmy Russ (22) hatten vor der Show etwas miteinander. Nun verriet er Promiflash: Im Flieger nach Thailand ging es zwischen ihnen heiß her.

"Man war so ein bisschen touchy auf dem Flug zu 'Promis unter Palmen' unterwegs. Das war halt sehr schön. Mir hat es gefallen", erzählte er verschmitzt im Promiflash-Interview im Rahmen seines Wodka-Releases. Danach grüßte er Emmy noch ganz lieb, wodurch klar war, dass sie die Glückliche war, mit der er über den Wolken ein wenig Spaß hatte. "Ich bin im Mile-High-Club", freute er sich. Mile-High-Club ist der umgangssprachliche Ausdruck für Sex an Bord eines Luftfahrzeuges. Emmy und er scheinen also aufs Ganze gegangen zu sein.

Ob sie auch in der Sendung selbst daran angeknüpft haben, ist nicht bekannt. Nach nur zwei Folgen wurde "Promis unter Palmen" nämlich abgesetzt. Und bis dahin lief rein gar nichts zwischen Emmy und Calvin. Die Beauty & The Nerd-Bekanntheit fand nämlich, dass Calvin ihr zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Calvin Kleinen, TV-Bekanntheit

