Sie plaudert ganz ungeniert aus ihrem Privatleben! Candace Cameron Bure (45) wurde 1987 mit der Serie Full House zum gefeierten Star. Auch Jahre später ist die D.J.-Tanner-Darstellerin in Hollywood noch dick im Geschäft. Aber auch privat läuft es ziemlich rund bei der Schauspielerin. Seit fast 25 Jahren ist sie mit ihrem Ehemann Valeri Bure (46) verheiratet. Doch was ist ihr Geheimnis für eine so dauerhafte Ehe? Candace verrät, dass die beiden ein reges Sexleben haben!

Intimität und Sex spielen im Eheleben der 45-Jährigen eine große Rolle, wie sie gegenüber Daily Blast preisgibt. "Ich denke, es ist wichtig. Man muss es aufrechterhalten. Je länger man verheiratet ist, desto schneller nimmt man den Partner für selbstverständlich. Man kennt sich so gut, dass man es vergisst, also muss man es pikant halten", erzählt sie ganz unverblümt in dem Interview. Wohl aus diesem Grund feiern die beiden auch im kommenden Monat ihren 25. Hochzeitstag.

Doch welche Tipps hat Candace denn nun genau, um das Sexleben so pikant und frisch zu halten? "Tut einfach mal etwas Unerwartetes. Legt euch vielleicht mal auf eine Art und Weise hin, wie ihr euch normalerweise nicht hinlegt. Damit könnt ihr ihn überraschen", gibt sie ihren Fans in dem Gespräch mit auf dem Weg.

Getty Images Valeri Bure und Candace Cameron Bure im April 2018

Getty Images Candace Cameron Bure und Valeri Bure im Juli 2008

Getty Images Candace Cameron Bure, "Full House"-Darstellerin

