Oliver Sanne (34) bietet neue Details: Wie fühlt man sich als Bachelor wirklich? Im Jahr 2015 war der einstige Mister Germany als Protagonist für die Kuppelshow zu sehen. Aus gut 20 Frauen suchte sich der Fitnessökonom Liz Kaeber (28) als seine Siegerin heraus. Die Liaison der beiden hielt allerdings nur kurz. In seinem neuen Buch "Scheinwelt – Klartext zu Reality-TV & Infuencern" schreibt Oli nun offen über seine Zeit als Rosenverteiler und auch wenn man kein Fan des einstigen TV-Junggesellen sein sollte, bietet das Werk spannende Einblicke in Bezug darauf, was hinter den Kulissen wirklich abläuft. Tatsächlich hat Oliver nicht ausschließlich positive Erinnerungen.

Als Rosenkavalier wurde Oli während der Produktion als richtiger Star behandelt, wie er in seinem Buch beschreibt: "Gewohnt habe ich in einer prachtvollen Villa, ein persönlicher Koch kredenzte mir morgens Eiweißshake und Rührei de luxe, mittags hochwertiges Rinderfilet mit Bohnen und Salat nach Wunsch." Er habe vor Ort nichts alleine machen müssen, alles sei ihm abgenommen worden. Eine Situation, die Oli so nicht hinnehmen wollte. Als eine junge Mitarbeiterin am Set schwer tragen musste, während er nur zuschauen sollte, brach der gebürtige Bonner aus der ihm angedachten Rolle aus: "Es war mir dermaßen unangenehm, dass ich das Drehteam regelrecht anflehte, mich mitarbeiten zu lassen – Kabel schleppen, Beleuchtung mit aufbauen, egal was."

Auch auf das Geschehen der Sendung hat der Bachelor keinerlei Einfluss, erklärt Oliver. "Für den Arsch, weder habe ich mir selbstständig was überlegt, noch irgendeinen Einfluss auf die Umsetzung gehabt", führt er aus und fügt bedauernd hinzu: "So nutzlos war ich mir in meinem ganzen bisherigen Leben noch nie vorgekommen."

Der Bachelor, RTL Oliver Sanne, Bachelor von 2015

Instagram / oliversanne.coaching Ex-Bachelor Oliver Sanne

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Reality-TV-Teilnehmer

