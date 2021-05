Ging es ihm etwa nur um das Eine? In der Datingshow 5 Senses for Love fanden die Teilnehmer Yma Louisa und Marvin Osei zueinander. Was zunächst nach dem perfekten Match aussah, endete schließlich in einer Trennung: Die beiden entschieden sich nach mehreren Diskussionen, das Experiment als Singles zu verlassen. Laut Yma ging es Marvin die ganze Zeit nur um Sex und Beauty. Diese Eindrücke verstärkte der 25-Jährige jetzt: Im Promiflash-Interview lobte er den Liebesakt mit Yma!

Nachdem Yma erst kürzlich verriet, schon gekonnteres Liebesspiel als das mit Marvin erlebt zu haben, schwärmt ihr Ex-Verlobter auch nach dem TV-Experiment noch von ihrem Matratzensport. Auf die Frage, wie es ihm nach der Sendung ergangen sei, antwortet er: "Nach der Trennung von Yma blicke ich auf eine sehr schöne Kennenlernphase zurück. Auch der Sex war sehr gut." Während der erste Beischlaf mit Marvin bei Yma keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, kann Marvin sich allerdings "noch gut dran erinnern". Er setzt sogar noch einen drauf und betont gegenüber Promiflash: "Hatte selten besseren Sex!"

Scheinbar konnte der ehemalige Bachelorette-Kandidat entgegen seiner Selbsteinschätzung bei dem OnlyFans-Sternchen im Bett nicht wirklich punkten. Doch auch abseits der Körperlichkeiten hatten die zwei offenbar unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung. Marvin stellte laut eigener Aussage im Nachhinein fest, dass es bei den beiden einfach nicht passte. "Aber ich bin sicher, sie findet ihren Traummann und ich meine Traumfrau", sagte er optimistisch.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, TV-Bekanntheit

Instagram / yma.louisa "5 Senses for Love"-Teilnehmerin Yma

Instagram / yma.louisa Yma Louisa und Marvin Osei im Mai 2021

