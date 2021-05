Diana June erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann! Vor wenigen Tagen gab die YouTuberin die Trennung von ihrem Mann David bekannt. Schon in ihrem Trennungsstatement machte sie klar, dass die Eltern eines Sohnes nicht im Guten auseinandergegangen sind. So gab Diana an, von David erniedrigt worden zu sein, auch andere Frauen sollen eine Rolle bei dem Liebes-Aus gespielt haben. Nun meldete sich die Web-Beauty mit einer weiteren Anschuldigung gegen ihren Ex zu Wort: Er soll ihr Handy gehackt haben!

Das behauptete die Wahlhamburgerin nun ihrer Instagram-Story. In einem Statement schrieb sie: "[Ich, Anm. d. Red.] habe eben rausgefunden, dass mein Ex-Mann meine alte Nummer gehackt hat und diese auch aktiv nutzt und checkt, wer was schickt und schreibt." Viel dürfte David aber nicht gefunden haben – Diana hat seit einigen Monaten eine neue Nummer. "Ich habe es nicht geschafft, sie an alle zu schicken. Schreibt mir per Insta oder Mail, dann schicke ich euch die neue [Nummer, Anm. d. Red.] zu", fordert sie ihre Freunde auf.

Die Ehe der beiden soll schon lange in einer Krise gesteckt haben. Weil das Paar jedoch schwere Zeiten durchgemacht hatte – Ende 2018 starb der erste Sohn Gregor kurz nach der Geburt –, fiel es Diana schwer, sich zu trennen. "Durch die gemeinsame Geschichte konnte sie sich so lange nicht losreißen", erklärten enge Freunde der Familie gegenüber Promiflash.

