Daniela Katzenberger (34) will endlich wieder mehr Zweisamkeit! Vor knapp einem Monat gestand die Blondine gegenüber Promiflash, dass das Ehepaar seit der Geburt ihrer Tochter Sophia (5) in einer kleinen Sex-Flaute stecken würde. Jetzt hat die 34-Jährige die Nase voll davon, die Zeit zu zweit immer im Kalender vermerken zu müssen. Nun überraschte die Katze ihren Lucas (53) mit einem heißen Tanz an der Poledance-Stange

In ihrer Dokumentation "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" verwirklichte Dani nun ihren Plan, um die Liebe mit Lucas erneut entflammen zu lassen. "Nackt den Geschirrspüler ausräumen, zählt schon lange nicht mehr!", erklärt die Mama lachend. Deswegen besuchte sie gemeinsam mit ihrer Mama Iris einen Poledance-Kurs. Schließlich will Daniela eine souveräne Figur an der Stange ablegen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten stellte sich die Auswanderin auch als echtes Naturtalent heraus.

Als Töchterchen Sophia schließlich für einen Abend außer Haus ist, wittert Daniela den perfekten Moment für ihre Sex-Offensive. Kurzerhand stellt sie sich eine Poledance-Stange ins Wohnzimmer, um ihren Liebsten zu überraschen. "Ich hätte mir nie zu träumen gewagt, dass sie mal eine Pole-Stange in unser Wohnzimmer holt", beteuert der Schlagersänger die gelungene Überraschung.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 19. Mai immer mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTL 2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2021

RTLZWEI / Per Florian Appelgren Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Stars

