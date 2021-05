Wie laufen Streitigkeiten bei Juliano Fernandez und Sandra Janina ab? Die Turteltauben machten Anfang des Jahres ihre Liebe öffentlich – und teilen seither Details ihrer Beziehung im Netz. So bekommen ihre Communitys auch mit, wenn es mal nicht gut läuft. Obwohl die Beauty und ihr Liebster sich nicht andauernd zoffen, können ihre Auseinandersetzungen ausarten, wie der ehemalige Are You The One?-Boy nun gegenüber Promiflash verriet. Und dann diskutieren Juliano und Sandra oft tagelang!

"Wir streiten nicht jeden Tag über Kleinigkeiten. Wenn wir streiten, dann reden wir über alles. Alle drei Wochen einmal – und dann dauert es auch drei Tage", erklärten Juliano und das einstige Love Island-Girl im Promiflash-Interview. Die Realitystars sprechen in der Situation nämlich alles an, was ihnen auf dem Herzen liegt. "Dann geht es richtig scharf. [...] Es wird alles auf den Tisch gelegt", betonte Sandra daraufhin. Fliegen bei den beiden auch die Fetzen? "Bisher noch nicht", scherzte Sandra.

Im Gespräch mit Promiflash offenbarte das Paar auch die Gründe für seine Differenzen: Social Media, Eifersucht und tatsächlich das Thema Sport. "Sandra ist der reinste Sportmuffel, und das demotiviert mich. Eigentlich brauche ich jemanden, der mir in den Arsch tritt, wenn ich keine Lust habe", erzählte Juliano.

