Diese Rolle ist wie für sie gemacht! 2006 wurde Sara Ramírez (45) einem größeren Publikum durch die Hit-Serie Grey's Anatomy bekannt. Die Schauspielerin verkörperte die aufgeschlossene Orthopädiechirurgin Callie Torres, bis sie knapp zehn Jahre später dem Set den Rücken kehrte. Nun konnte sie den nächsten lukrativen Job ergattern: Denn Sara ist Teil des Sex and the City-Reboots "And Just Like That..."!

Wie HBO Max in einer Erklärung bestätigt, wird die 45-Jährige neben Sarah Jessica Parker (56), Kristin Davis (56) und Cynthia Nixon (55) und vielen weiteren Stars in der Fortsetzung mitwirken. Sie schlüpft dabei in die Rolle der Che Diaz – einer "nicht-binären, queeren Stand-up-Comedian, die Gastgeberin eines Podcasts ist, in dem Carrie Bradshaw regelmäßig auftaucht". Der Charakter wird von den Machern als Person mit "einer großen Präsenz und großem Herzen, deren unverschämter Sinn für Humor und progressive, menschliche Sicht auf Geschlechterrollen sie und ihren Podcast sehr beliebt gemacht haben", beschrieben.

Sara ist nicht nur eine erfahrene Darstellerin, die auf eine jahrelange TV-Karriere zurückblickt – sie outete sich im vergangenen Jahr selbst als nicht-binär. "Jeder bei 'And Just Like That...' ist mehr als begeistert, dass eine dynamische, talentierte Schauspielerin wie Sara Ramírez der 'Sex and the City'-Familie beigetreten ist", schwärmt einer der ausführenden Produzenten Michael Patrick King in dem Statement.

Sara Ramírez, 2018

Sara Ramírez, 2015

Sara Ramírez als Callie Torres in "Grey's Anatomy"

