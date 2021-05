Dieses Comeback dürfte Fan-Herzen höherschlagen lassen. Die Kultserie Sex and the City meldet sich bald mit einem Reebot zurück auf den Bildschirmen. Während die Zuschauer schon verkraften mussten, dass Kim Cattrall (64) nicht mehr in ihre Rolle Samantha Jones schlüpfen wird, steht nun noch eine große Frage im Raum: Wird Carrie Bradshaws (Sarah Jessica Parker, 56) große Liebe Mr. Big zurückkehren? Nun gibt es endlich die langersehnte Antwort…

Tatsächlich wird Chris Noth (66) als Mr. Big in der Neuauflage mitspielen. Das bestätigte jetzt einer der Produzenten gegenüber DailyMail. Doch nicht nur das: Das Publikum darf sich auch auf zwei weitere wichtige männliche Serien-Charaktere freuen. "Die Zuschauer werden definitiv Big, Aiden und Steve zusehen bekommen." Aiden Shaw kämpfte lange um das Herz von Carrie und wird von John Corbett verkörpert. Steve Brady ist Mirandas Traummann, der von David Eigenberg (57) gemimt wird.

Nicht nur Samantha Jones wird nicht mehr in dem Remake auftauchen, auch Serienliebling Smith ist nicht dabei. Smith-Darsteller Jason Lewis erklärte gegenüber Daily Front Row in Bezug auf die zahlreichen Nachfragen: "So sehr ich die Schmeicheleien auch zu schätzen weiß, es geht nun mal vor allem um die Mädchen." Außerdem sei er von den Machern gar nicht erst gefragt worden, ob er mitmachen wolle.

Getty Images Chris Noth, Schauspieler

Getty Images Der Schauspieler John Corbett im März 2019

Getty Images Jason Lewis im Februar 2020

