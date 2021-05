Yassmine und Dan Agboli geraten aneinander. Bei M.O.M lud der Berliner die Single-Ladys auf eine Jacht ein, um sich besser kennenzulernen. Während des Gruppendates entschied sich der 49-Jährige dazu, Kandidatin Nina auf ein Einzeldate mitzunehmen. Das ging vor allem Yassi gegen den Strich, die schon ein paar Mal mit dem Senior rumgeknutscht hatte. Ihrer Eifersucht ließ Yassmine freien Lauf und beleidigte Dan sogar.

Auf der Bootstour ging es der Tänzerin gesundheitlich nicht gut, gerade deswegen hätte sie sich mehr Aufmerksamkeit von Dan gewünscht. Noch dazu kam, dass sich die beiden bereits häufiger geküsst hatten, daher konnte sie es noch weniger verstehen, dass er Nina und nicht sie auf ein Date mitnahm. "Ich bin krank und dann gehst du zu einem Date und gestern knutscht du mit mir, was bist du für ein Arschloch", prustete sie lautstark los. Diese Beleidigung ließ der IT-Unternehmer nicht auf sich sitzen.

In der ersten Folge habe Yassi bereits verkündet, dass sie ihren Traummann in Dan gefunden habe – kurz darauf knutschte sie aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit seinem Mitstreiter Dustin. Dass sie Dan jetzt so beschimpfte, ging diesem total gegen den Strich. "Sag mal, willst du mich komplett verarschen? Für wie blöd hältst du mich? Ich mag es einfach nicht, wenn man mich für blöd verkauft", geigte er Yassi ehrlich seine Meinung. "Denk mal drüber nach, was du hier für 'ne Show abziehst." Nach der Aktion sei er von Yassmine einfach nur genervt gewesen.

© Joyn "M.O.M"-Teilnehmerin Yassmine

Joyn Der "M.O.M"-Kandidat Dan

Instagram / yassmine.boubia "M.O.M"-Kandidatin Yassmine

