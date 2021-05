Da hat sich Diogo Sangre schon die Nächste geangelt. In der aktuellen Folge von Ex on the Beach kam Neuzugang Chrissi, die Ex-Affäre von Halil Taskiran, in die Villa. Doch anstatt mit ihrem Verflossenen anzubandeln, ging sie mit Diogo auf ein Date – und dabei ging es heiß her: Der Temptation Island-Hottie und die Beauty knutschten während ihres romantischen Essens wild herum. Doch gehen die beiden auch noch weiter?

Der Trailer zur nächsten Episode hat für die Zuschauer vielversprechende Bilder parat. Zurück in der Unterkunft scheinen Diogo und Chrissi tatsächlich nicht die Finger voneinander lassen zu können: In der Vorschau sieht man die beiden zusammen unter der Dusche, wie sie ungezügelt übereinander herfallen. Wie intim die Turteltauben wirklich werden und ob es nur bei feuchten Lippenbekenntnissen bleibt, ist noch nicht zusehen.

Fest steht, dass sich auch Chrissi und Halil noch einiges zu sagen haben. Eine Aussprache zwischen den beiden scheint in der kommenden Folge zu eskalieren. "Ich hab' dich geliebt, du hast mich wie Dreck behandelt", brüllt die Brünette ihren einstigen Lover an. Außerdem müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten von einem Mitbewohner verabschieden, denn Vanja Rasova darf einen von ihnen rauswählen.

TVNOW Chrissi und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNOW Chrissi und Halil bei "Ex on the Beach"

TVNOW Vanja, "Ex on the Beach"-Kandidatin

