Was für ein Look! Vor wenigen Stunden überraschte Bastian Yotta (44) seine Fans mit einer Knaller-Nachricht: Er und seine Marisol haben sich klammheimlich das Jawort gegeben. Ihre Community haben sie im Netz bereits auf den aktuellsten Stand gebracht. Nun sickern immer mehr Details durch, so unter anderem wie sexy Yottas Braut war: Marisol setzte an ihrem Hochzeitstag auf einen Traum aus Tüll und Spitze – und ließ dabei gewohnt tief blicken!

Via Instagram teilen sowohl der 44-Jährige als auch seine frisch Angetraute im Minutentakt neue Aufnahmen ihrer Trauung. Supporter können dabei schon den einen oder anderen Blick auf das Kleid der Braut erhaschen: In einem tief ausgeschnittenen Kleid aus feinem Tüll und zarter Spitze mit Spa­get­ti­trä­gern ist das Model vor den Traualtar geschritten. Auf einen Schleier hat die Beauty dabei verzichtet – sie hat ihrem Look mit einer XXL-Haarspange im wahrsten Sinne des Wortes die Krone aufgesetzt.

Dass Yotta bei diesem hotten Anblick absolut hin und weg ist, dürfte nicht so wirklich überraschen. "Die Liebe meines Lebens, meine Frau", kommentiert er einen Schnappschuss seiner Liebsten in seiner Insta-Story. Was sagt ihr zu Marisols Brautkleidwahl – top oder doch eher Flop? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / yotta_life Marisol und Bastian Yotta bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / yotta_life Marisol, Bastian Yottas Ehefrau

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine Frau Marisol

