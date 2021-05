Können die Mädels in Sachen Unterhaltung mit den Jungs mithalten? Nachdem sich Prince Charming bei TVNow als voller Erfolg erwiesen hat, geht nach zwei schwulen Prinzen nun auch eine lesbische Prinzessin auf die Suche nach ihrer Traumfrau. Doch kann Princess Charming die Zuschauer genauso begeistern wie der Vorreiter? Promiflash hat einen Blick auf die ersten Minuten der neuen Show geworfen und die versprechen zumindest ein feuchtfröhliches Abenteuer.

Auf der RTL-Streamingplattform TVNow sind schon vor Staffelstart am 25. Mai 25 Minuten der ersten Folge einsehbar – und die haben es direkt in sich. Eines ist klar: Die Mädels lassen im Kampf um das Herz von Princess Irina Schlauch nichts unversucht. Der Trailer zu Beginn der Startepisode zeigt: Es wird geknutscht, was das Zeug hält. Ob Irina am Ende mehr Küsse verzeichnen kann als die TV-Prinzen Nicolas Puschmann (30) und Alexander Schäfer (30)? Mit Intimitäten und Sextalk hat die Kölnerin jedenfalls kein Problem.

Bei einem Date mit einigen ihrer Liebesanwärterinnen interessiert sich die Rechtsanwältin vor allem für deren sexuelle Vorlieben. "Auf einer Skala von eins bis zehn – wie gerne leckt ihr?", fragt Irina in die Runde. Die Antwort fällt mehr als eindeutig aus. "Zehn", sind sich die anwesenden Damen einig. Auch in der Villa beherrscht das Thema Sex die Gesprächsrunden der Girls. So klären sie unter anderem, ob Selbstbefriedigung während der TV-Zeit an der Tagesordnung ist. Wie ihre männlichen Vorgänger taufen die Kandidatinnen das Untergeschoss außerdem direkt beim Einzug "Sexkeller".

Irina Schlauch, die erste Princess Charming

Die Kandidatinnen der ersten "Princess Charming"-Staffel

Die "Princess Charming"-Kandidatinnen

