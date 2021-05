Daniela Katzenberger (34) versucht, auf andere Gedanken zu kommen! Das Reality-Sternchen lässt sich seine Brüste straffen – vor dem Eingriff hat die ehemalige Goodbye Deutschland-Darstellerin jedoch großen Respekt. Beim Anblick einer ihrer Stretch-BHs, den sie nach der OP nicht mehr brauchen wird, kommen der Frau von Sänger Lucas Cordalis (53) aber plötzlich ganz andere Gedanken. In ihrer neuen Doku "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" erklärte sie: "Ich habe den zwei Jahre ständig angehabt. Ich hatte in dem Teil sogar schon Sex. Ich muss das verbrennen. Damit hat Lucas den Lachs gebuttert."

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", ab 19. Mai, mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

