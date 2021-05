Ann-Kathrin Götze (31) heizt ihren Fans ein. Die Frau des Fußballers Mario Götze (28) liebt Mode, wie sie in den sozialen Netzwerken immer wieder unter Beweis stellt. Dort teilte sie erst in den vergangenen Tagen gleich mehrere knallbunte Sommer-Looks. Nun zeigt sie ihren Followern, was für die diesjährige Badesaison angesagt ist – und präsentiert sich in nichts weiter als einem knappen Bikini!

Auf Instagram zeigt sich die Mutter des kleinen Rome in sexy Boho-Swimwear. Der Bikini gewährt Ann-Kathrins Fans freie Sicht auf ihren schlanken Bauch und damit auch auf ein Schmuckstück, dass diese sonst nicht zu Gesicht bekommen: "Ist jemand Fan von Bauchnabelpiercings?", wendet sich die Influencerin an ihre Follower.

Ann-Kathrins Anhänger sind bezüglich ihres Bauchnabelpiercings gespaltener Meinung. Während es einigen besonders gut gefällt, gibt es auch Kritiker – die loben unabhängig davon aber dennoch das Aussehen der 31-Jährigen: "Wow, einfach wunderschön. Nein, kein Piercing!", schreibt ein User beispielsweise.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, 2021

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de