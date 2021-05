Will Khloé Kardashian (36) mit dieser Aktion beweisen, dass sie das Lachen trotz allem nicht verloren hat? Der Reality-TV-Star soll ein paar harte Wochen hinter sich haben: Nachdem die Beauty sich angeblich mit ihrem On-Off-Freund Tristan Thompson (30) verlobt hatte, soll der Basketballspieler sie kurz darauf schon wieder betrogen haben! Die Schlagzeilen drehten sich zuletzt nur um dieses Drama. Jetzt sorgt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ausnahmsweise mal nicht mit ihrem Liebesleben für Aufsehen: Khloé beweist Humor und posiert provokant mit einer nackten Statue...

So albern, wie sie jetzt in Kim Kardashians (40) Instagram-Story zu sehen war, kennt man die 36-Jährige ja gar nicht: Khloé steht in dem Clip grinsend neben einer Kopie der berühmten David-Statue von Michelangelo und kann dabei den Blick – und auch ihren Finger – nicht von deren Penis lassen! Ihre Schwester, die das Ganze gefilmt hat, kriegt sich vor lauter Lachen nicht mehr ein. Doch wie kamen die zwei überhaupt zu diesem Vergnügen?

Die Statue wurde offenbar – neben vielen weiteren imposanten Dekorationen – für Scott Disicks (37) Geburtstagsparty aufgestellt! Kim hielt auch den weiteren Verlauf der Feierlichkeiten in ihrer Story fest: So wurde für Scotts Ehrentag unter anderem ein Imbisswagen geordert, an dem man sich mit Churros satt essen konnte. "Für die Dinger würde ich jederzeit meine Diät brechen", schwärmte Kim begeistert.

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Scott Disick, Reality-TV-Star

