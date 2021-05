Maxime Herbord (26) ist die neue Bachelorette! Nach Monica Ivancan (43), Anna Hofbauer (32), Alisa Persch (33), Jessica Paszka (31), Nadine Klein (35), Gerda Lewis (28) und Melissa (25) ist die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin bereits die achte Rosenlady. Nach ihrer Trennung von David Friedrich (31) hofft sie darauf, bei dem Datingformat endlich den Mann fürs Leben zu finden. Doch was glaubt Maxime selbst – warum ist sie die perfekte Bachelorette?

"Ich bin vielleicht nicht die Sexgranate, die so sexy ist wie die anderen Bachelorettes, aber dafür bringe ich ganz viel Humor und Sympathie mit", preist die Halb-Niederländerin sich im RTL-Interview an. Maxime weiß außerdem ganz genau, was sie will. 2018 nahm sie bei "Der Bachelor" teil – und gab Daniel Völz (36) einen Korb, weil es bei ihr nicht gefunkt hatte. Die 26-Jährige merkt schnell, wenn ihr ein Mann gefällt. "Bei mir ist das schon so, dass ich mich schnell verlieben kann", gibt sie zu.

Bei den Zuschauern möchte die Kommunikationsdesignerin als "normale" Bachelorette in Erinnerung bleiben. "Ich komme aus dem Dörfchen, bin in Holland aufgewachsen, hab ganz normale Freunde und das möchte ich auch alles so schön beibehalten", erklärt sie. Maxime bezeichnet sich selbst als "Tröttelchen" und garantiert schon jetzt, dass ihre Staffel witzig wird.

Instagram / maximeee Maxime Herbord, TV-Star

Instagram / https://www.instagram.com/maximeee/ TV-Bekanntheit Maxime Herbord

Instagram / maximeee Maxime Herbord, Januar 2021

