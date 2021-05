Charlotte Würdig (42) im Sex-Talk! Im März vergangenen Jahres gaben die Moderatorin und ihr Ex-Mann Sido (40) nach acht Jahren Beziehung ganz offiziell die Trennung bekannt. Seit dem Ehe-Aus erklärte die Mutter von zwei Söhnen des Öfteren, dass sie keinen neuen Partner an ihrer Seite habe. Mittlerweile scheint sie aber wieder bereit für eine neue Liebe zu sein, denn sie versucht ihr Glück momentan bei Dating-Apps: Wie steht Charlotte eigentlich zu Schäferstündchen bei den ersten Treffen?

In ihrem neuen Podcast Mit der Würdig spricht die 42-Jährige jetzt ganz offen über Sex in der ersten Date-Phase. Sie sei ziemlich schnell bereit dazu, sich mit jemandem zu verabreden: "Aber ich bleibe in 99 Prozent der Fälle nicht über Nacht. Ich gehe wieder." Charlotte müsse sich dann erst einmal sammeln und die Eindrücke verarbeiten. Trotzdem steht ihr zufolge dem Liebesspiel bei der ersten Verabredung nichts im Weg. "Sex macht Spaß! Sex ist super. Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt: Der Typ ist super, besonders im Bett, reden kann er auch. Dann weiß ich: guten Sex kann er schon mal. Stell dir mal vor, ich treffe mich mit dem, sechs oder sieben Mal, dann schlafen wir miteinander – und dann ist es die reinste Katastrophe", begründet sie ihre Haltung.

Früher sei das allerdings anders gewesen. Bevor sie verheiratet gewesen war, habe sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin beim Thema Sex viel mehr Zeit gelassen. "Aber jetzt nehme ich mir, worauf ich Bock habe. Ich mache mir keine Gedanken, ist es das erste oder das dritte Treffen", plauderte die 42-Jährige aus.

Kammerer,Bernd, ActionPress Charlotte Würdig und Sido

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, TV-Bekanntheit

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

