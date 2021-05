Dan Agboli kann Yassmines Verhalten nicht nachvollziehen. In der aktuellen Folge von M.O.M musste der Berliner eine der Singleladys für ein Einzeldate auswählen und entschied sich für Nina – sehr zum Missfallen von Yassi. Die 37-Jährige ging sogar so weit, dass sie den Senior daraufhin als "Arschloch" bezeichnete. Promiflash verriet der 49-Jährige jetzt, wie sich die Situation damals für ihn dargestellt hat.

Im Promiflash-Interview zeigte sich Dan nach wie vor enttäuscht von Yassis Art. "Ich weiß wirklich nicht, was in Yassis Kopf vorgeht. Sie spielt krasse Spielchen und ist dann beleidigt, wenn sie damit nicht durchkommt", betonte er. Ihn derart zu beleidigen, sei einfach nicht in Ordnung gewesen. Er habe zwar eine lockere und tolerante Art, doch das heiße nicht, dass er sich alles gefallen lasse. "Diese Art kam bei den Ladys und Girls ohnehin nicht gut an. Also habe ich hier Yassi versucht zu vermitteln, dass ich auch sehr deutliche Grenzen habe", führte Dan weiter aus. Der IT-Unternehmer habe alles so gemeint, wie er es gesagt hat, doch vielleicht hätte er sich anders ausdrücken sollen.

Auch Yassi ließ die Auseinandersetzung im Gespräch mit Promiflash noch einmal Revue passieren: "Natürlich bereue ich meine Wortwahl. Meine Meinung zu seinem Benehmen bleibt allerdings bis dato unverändert", stellte die Tänzerin klar. Sie sei an diesem Tag nicht die Einzige gewesen, die unzufrieden mit Dans Verhalten gewesen war und sei auch nicht die Einzige gewesen, die in damit konfrontiert hat.

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Anzeige

Joyn Dan und Yassmine bei "M.O.M"

Anzeige

Joyn Dan und Yassmine bei "M.O.M"

Anzeige

Joyn Dan Agboli mit den Singleladys bei "M.O.M"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de